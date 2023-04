Auto finisce fuori strada: morto un ragazzo di 22 anni

Drammatico incidente sulle strade in provincia di Latina: nella serata di ieri, sabato 22 aprile, un ragazzo di 22 anni, Matteo Campagna, ha perso la vita dopo che l’autosu cui viaggiava è uscita fuori strada. L'incidente è avvenuto lungo la Migliara 47, nei pressi dell’incrocio con l’Appia, fra i territori di Pontinia e Sezze. Inutili i soccorsi prestati al ragazzo, per il quale non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra persona che si trovava sul mezzo è rimasta ferita in maniera grave e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Da quanto si apprende, si dovrebbe trattare di un incidente autonomo con la vettura su cui viaggiavano due ragazzi che, per cause che sono ancora al vaglio, è improvvisamente uscita fuori strada terminando la sua corsa in una cunetta. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i due occupanti dall’abitacolo e recuperato l’auto, insieme anche ai sanitari del 118 per i soccorsi. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri che hanno svolto i primi rilievi e a cui ora spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.