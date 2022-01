Figlio accoltella padre e madre: l'uomo muore, la donna resta gravissima

E' morto al Policlinico di Milano l'83enne accoltellato dal figlio in preda ad un raptus di follia. La lite tra il ragazzo ed i genitori risale al 7 gennaio scorso. L'aggressione è avvenuta nell'appartamento della famiglia sito nell'hinterland milanese, ad Opera, in via Cefalonia, a seguito di una discussione poi degenerata. Aggredita anche la madre, tutt'ora ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale Humanitas di Rozzano.

La ricostruzione

Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno spinto Marco Manfredini ad accoltellare i genitori quel giorno, si sa solo che a fine anno aveva già aggredito la mamma e che in passato era stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). I vicini di casa descrivono il ragazzo 23enne come una persona schiva, con comportamenti un po' più insoliti da quando gli era morto il cane. Negli ultimi tempi tra i genitori e il ragazzo c'erano state numerose liti, a volte sono intervenute anche le forze dell'ordine per riportare la calma. Dopo aver aggredito i genitori Marco Manfredini è stato ritrovato in stato confusionale e portato a San Vittore.