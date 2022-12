"Sono stata violentata": telefona al 112, poi sviene in ospedale

Una 37enne di origini marocchine ha denunciato all'alba di mercoledì di essere stata stuprata durante la notte in un'abitazione in zona Navigli a Milano. È stata la stessa vittima, due minuti prima delle 5 del mattino, a chiedere aiuto telefonando alle forze dell'ordine. Prima di svenire la donna ha raccontato di essere stata violentata all'interno di una casa poco distante.

La 37enne è stata soccorsa in viale Tibaldi. Era in stato confusionale e in evidente stato di ebrezza. Ai carabinieri intervenuti sul posto, la vittima del presunto stupro ha detto di essere appena uscita da un appartamento dove era stata costretta da un uomo a un rapporto sessuale non consenziente. La donna ha poi spiegato, in maniera poco chiara, di aver passato la serata fuori e di aver conosciuto diverse persone, senza però essere in grado di fornire elementi utili per identificare qualcuno. Così come, stando a quanto appreso, pare che al momento non sia riuscita a fornire dettagli sul presunto stupratore e sulla casa in cui sarebbe avvenuta la violenza.

La 37enne è stata accompagnata in codice giallo alla clinica Mangiagalli per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, i cui esiti saranno decisivi per indirizzare le indagini. I militari hanno raccolto la sua versione e sono già al lavoro per cercare riscontri e verificare le parole della donna, che una volta arrivata in ospedale ha perso i sensi.