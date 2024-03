I genitori vanno a svegliarla: ragazzina di 12 anni trovata morta nel letto

Una ragazzina di 12 anni, di origini statunitensi e figlia di un militare in forza al 31esimo Fighter Wing,è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Puja, frazione di Prata di Pordenone. A fare la macabra scoperta sono stati i genitori, che erano entrati nella sua stanza per svegliarla per andare a scuola. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nei giorni precedenti alla morte la giovane si era rivolta al pronto soccorso poiché lamentava un persistente dolore a una gamba dovuto a un'attività sportiva compiuta nei giorni precedenti. Giocava infatti a football americano e si era fatta male al ginocchio venerdì pomeriggio. Dopo l'infortunio sportivo era rientrata regolarmente a casa. Domenica sera, visto il persistere del dolore nella zona del ginocchio, i famigliari l'avevano accompagnata in una struttura sanitaria italiana per alcuni accertamenti, con radiografia ed ecografia, refertate con esito negativo, al termine dei quali è stata subito dimessa.

L'allarme è scattato poi intorno alle 9.30 di ieri, lunedì 4 marzo, il papà della 12enne ha provato a rianimarla, guidato telefonicamente dagli operatori del 112 della centrale operativa regionale, purtroppo senza successo. Secondo i sanitari, il decesso era avvenuto già da alcune ore, probabilmente nel corso della notte. Le cause della morte sono ancora da chiarire, così come un eventuale collegamento con i dolori accusati nei giorni precedenti al decesso: del caso sene occuperà la magistratura. La procura di Pordenone attende i verbali di carabinieri e medico legale prima di procedere: con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia.