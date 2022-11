Donna muore dopo un'anestesia dal dentista

Una donna di 73 anni, Maria Maddalena Audenino, è deceduta intorno alle 13 di martedì 22 novembre mentre si trovava sulla poltrona di uno studio odontoiatrico a Chieri, in provincia di Torino: le era stata fatta l'anestesia per un intervento di impianto dentario. Sul posto, oltre ai sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che ora stanno svolgendo indagini sull'accaduto per conto della procura di Torino e, in particolare, del gruppo salute pubblica guidato dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, che ha disposto l'autopsia sul corpo.



Gli agenti guidati dal comandante Luigi Vella hanno sequestrato materiali e attrezzature. Come riporta TorinoToday, l'ipotesi di reato formulata, naturalmente come atto dovuto e anche per consentire all'attività di poter assumere difensori e accedere agli atti, è di omicidio colposo. Anche i familiari della donna, naturalmente, si rivolgeranno a un avvocato. Intanto un fatto è certo: insieme al dentista, come richiedono le procedure, nello studio era presente anche un anestesista che ha eseguito materialmente la sedazione. Al momento, non sono risultate anomalie di alcun tipo.