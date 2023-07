Si sente male mentre aspetta il volo, cade e batte la testa: turista muore in aeroporto

Un turista norvegese è morto oggi pomeriggio all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Come riporta PalermoToday, il passeggero, che aveva 47 anni, si è sentito male mentre si trovava nell'area check-in prima di prendere un volo. L'uomo si è accasciato nel terminal e i tentativi di rianimarlo, durati circa 45 minuti, sono stati vani. Anche il personale medico dell'aeroporto ha provato un massaggio cardiaco ma senza esito.

Il turista era in procinto di imbarcarsi per un volo insieme alla moglie e alla figlia. A stroncare il viaggiatore sarebbe stato un infarto. L'amministratore delegato di Gesap Vito Riggio ha espresso "le condoglianze" per la morte del passeggero.

