Cade in mare e la corrente lo trascina via: custode di un lido muore annegato

Il custode di uno stabilimento balneare è morto annegato a Bari. Si chiamava Paolo Palmieri e aveva 62 anni. Il corpo senza vita è stato trovato oggi 16 guigno in mare, all'imbocco del porto di Santo Spirito.

A dare l'allarme è stato il proprietario dello stabilimento che stamani ha ritrovato gli effetti personali del custode ma l'uomo non c'era e ha quindi chiamato la polizia che ha fatto partire le ricerche.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, l'uomo la scorsa notte sarebbe finito in acqua e, complice il maltempo, non è riuscito a tornare a riva. Verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Tutte le ipotesi sono ritenute valide: dal suicidio all'azione deliberata di qualcuno che potrebbe averlo spinto in mare.

