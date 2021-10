Ragazzino di 14 anni cade in una vasca per recuperare un pallone e muore

Tragedia domenica pomeriggio a Castellanza, cittadina in provincia di Varese, dove un ragazzino di 14 anni è morto in un incidente avvenuto all'interno di un'azienda di via Isonzo poco dopo le 17. Stando a quanto finora riferito da alcuni testimoni ai soccorritori, il giovanissimo sarebbe caduto in una vasca di depurazione dello stabilimento nel tentativo di recuperare un pallone. Una volta finito in acqua, il 14enne non sarebbe più riemerso ed è scattato l'allarme, sembrerebbe dato dagli amici che erano con lui.

Il ragazzino morto a Castellanza

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I sommozzatori dei pompieri hanno recuperato il ragazzo dall'acqua - in arresto cardiocircolatorio - e lo hanno poi affidato ai sanitari, che hanno cercato di rianimare il giovane durante il viaggio verso l'ospedale di Legnano. Una volta arrivato in pronto soccorso, però, il 14enne è stato dichiarato morto. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri di Busto Arsizio, cui spetterà adesso il compito di ricostruire con precisione la dinamica e le cause della tragedia.

La vittima, Niang, era di origine nigeriana. In Italia viveva con la sua famiglia e proprio con i parenti si trovava in via Isonzo. Mamma e fratelli del ragazzino erano andati lì a passare la domenica pomeriggio con il custode, che abita a sua volta nella palazzina aziendale assieme alla sua famiglia. Al termine del pranzo, i ragazzi sono usciti fuori all'aperto per giocare con la palla. Poi qualcosa è andato storto. E Niang è caduto nell'acqua della vasca di depurazione, attiva e perciò con un risucchio e una corrente consistenti. La disperazione della mamma e dei fratelli è stata vana, il povero Niang è stato recuperato dai sommozzatori già senza vita.