Ragazzo di 26 anni trovato morto con un colpo di pistola alla testa

Il cadavere di un uomo ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla testa è stato rinvenuto ieri sera nelle campagne di Vaccarizzo, nel Catanese. Sulla vicenda sta procedendo la procura di Catania, che ha delegato le indagini ai carabinieri del comando provinciale. Non trapela al momento alcun dettaglio ulteriore, in attesa degli esami sul corpo. La vittima è stata identificata come Enzo Timonieri, 26enne con precedenti. In base a quanto si apprende, non si avevano sue notizie da quasi quattro mesi.