Crolla in spiaggia mentre è al mare con la moglie: 34enne muore in viaggio di nozze

Un turista lombardo è deceduto mentre si trovava nella zona di Golfo Aranci, in Sardegna, insieme alla moglie. Inutile l'intervento dei soccorsi: per il giovane non c'è stato nulla da fare

Tragedia sulla spiaggia di Cala Sabina, a Golfo Aranci, in provincia di Sassari. Nella mattina di ieri, mercoledì 7 luglio, un turista di 34 anni di origini lombarde, A.G., si è improvvisamente accasciato mentre era al mare con la moglie con cui stava trascorrendo il viaggio di nozze in Sardegna.

Dopo aver visto il 34enne crollare a terra, sono intervenuti subito diversi bagnanti tra cui alcune infermiere libere dal servizio, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Subito dopo sono arrivati gli uomini della Guardia costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo.

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso dall’ospedale di Olbia, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione il 34enne sarebbe deceduto per cause naturali. Il magistrato della Procura di Tempio ha disposto la restituzione della salma del giovane ai familiari.