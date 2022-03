Muore agricoltore travolto dal suo trattore

Erano troppo gravi le ferite riportate e così, nel pomeriggio è morto. Si tratta di un agricoltore di 69 anni di Storo, in provincia di Trento. L’uomo è morto dopo essere stato schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando su un campo.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il 66enne aveva appena raccolto della legna e l’aveva posizionata sul rimorchio di del suo mezzo agricolo. Quando si è messo alla guida, non è riuscito a partire ed è sceso. Avrebbe però lasciato inserita la marcia e quando, è sceso, il mezzo è avanzato, travolgendolo e trascinandolo per diversi metri.

In pratica il mezzo si è messo in moto improvvisamente ed è avanzato fino a quando non si è scontrato contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, i carabinieri e l'elicottero di Trentino emergenza. Nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare.