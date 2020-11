L'odioso sfregio agli eroi della lotta al Covid

Uno sfregio. Un gesto idiota. Un silenzioso insulto a chi ha lottato mettendo a rischio la sua stessa vita in tutti questi mesi di epidemia. Blitz dei vandali nella notte a Quarto Oggiaro (Milano) dove è stato praticamente cancellato il murales che il quartiere aveva voluto dedicare ai medici e agli infermieri dell'ospedale Sacco del capoluogo, impegnati in prima linea durante l'emergenza Covid, oltre che ai parenti di tutte le vittime, a oggi 17.365 nella sola Lombardia e 39.059 in tutta Italia.

Quarto Oggiaro: sfregiato il murales di Cosimo Caiffa "Cheone"

L'opera, realizzata da Cosimo Caiffa Cheone in collaborazione con l'amministrazione e lo "Spazio baluardo", era stata inaugurata a fine luglio tra via Eritrea e via Palizzi.

Raffigura(va) una dottoressa, un'infermiera, un bimbo e un uomo, tutti con la mascherina sul volto e gli occhi spaventati, sofferenti, ma con la voglia di combattere ancora. Un vero e proprio omaggio, era stato spiegato all'epoca, a tutti gli operatori sanitari ma anche a tutti i cittadini. Un omaggio che invece adesso è praticamente invisibile perché qualcuno ha deciso di gettare della vernice grigia sui disegni, rovinandoli in maniera forse definitiva.

"Nella notte qualche vigliacco ha deciso di eliminare totalmente i murales dedicati ai medici ed infermieri dell'ospedale Sacco, realizzati delle associazioni territoriali con la collaborazione del Municipio 8 - dice l'assessore Fabio Galesi -. Di sicuro prenderemo provvedimenti per quanto accaduto. Presenterò un esposto per danneggiamenti ad un'opera pubblica richiedendo la visione delle telecamere. E pensare che dovevamo uscirne migliori", ha concluso con amarezza ricordando proprio i giorni in cui sembrava che la pandemia dovesse trasformare in meglio ogni cosa.

«Questo murales è dedicato agli operatori sanitari dell'Ospedale Luigi Sacco e a tutti i cittadini di Quarto Oggiaro per il loro impegno durante l'emergenza Covid 19», questa la targa affissa sul muro accanto ai murales che qualche infame vigliacco ha nella notte deturpato - dice Alessandro Giungi, consigliere del Pd Palazzo Marino -. Non riuscivo a credere che qualcuno potesse arrivare a un gesto così schifoso. Sono passato per chiedere simbolicamente scusa a nome della città di Milano. Ora i responsabili vanno puniti". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giorgio Bianchini, consigliere del Municipio 8. "A Milano, questa notte, qualche vigliacco, in via Eritrea ha deciso di cancellare i murales dedicati a medici e infermieri dell'Ospedale Sacco. Agli inizi della pandemia in atto ci avevano incoraggiato dicendoci: «Ne usciremo migliori», ha concluso anche lui, senza nascondere l'amarezza.

Meglio ricordarlo così il murales, com'era fino a ieri. Una perla che scalda il cuore, colori accesi che stanno a significare gioia e speranza anche in mezzo alle difficoltà. Alla faccia dell'idiozia di qualche vandalo.

