Cerca di riparare il frigo del negozio e muore folgorato

Incidente mortale sul lavoro a Genova. Un uomo di 50 anni, titolare di un panificio, è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava cercando di riparare un frigorifero del negozio. L'uomo aveva in mano un tester con i due poli all'estremità da cui potrebbe avere ricevuto la scarica.

I vigili del fuoco prima e i medici del 118 poi hanno tentato di rianimarlo, ma non c?è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere mentre lo stavano trasportando in ospedale. I carabinieri hanno sequestrato il tester. Si vuole capire se l'apparecchio fosse difettoso o se sia stato usato in modo non corretto.