Il "no profit" per coprire cene ed eventi commerciali, scoperta maxi evasione

Ufficialmente era un ente "no profit", ma in realtà organizzava cene ed eventi con finalità commerciali. Agiva così, secondo la guardia di finanza, un'associazione di Palermo. I militari del 2° nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo hanno concluso una verifica fiscale portando alla luce "redditi non dichiarati per un totale di oltre 140.000 euro".

Secondo quanto accertato, formalmente l'associazione aveva "finalità di promozione culturale e artistica" per "elaborare, diffondere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, culturali, benefiche, filantropiche e di promozione umana". Eppure gli eventi organizzati dall’associazione "hanno riguardato unicamente cene, serate danzanti e concerti musicali che, oltre ad aver permesso all’ente verificato di incassare centinaia di migliaia di euro, hanno coinvolto un numero di partecipanti notevolmente superiore agli associati, i quali invece sarebbero dovuti essere gli unici destinatari di ogni iniziativa".

Tra il 2015 e il 2019 il reddito non dichiarato al fisco sarebbe di 147.288 euro. L'Irap (imposta regioale sulle attività produttive, ndr) non pagata sarebbe invece pari a 136.614 euro.