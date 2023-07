Marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

I corpi senza vita di due anziani coniugi - Vera Maria Icardi e Claudio Colli Cantone - sono stati trovati all'interno di un'abitazione a Vinovo, nel Torinese. Dai primi accertamenti si tratterebbe di omicidio-suicidio. Entrambi avevano 84 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sulle vittime sarebbero stati rinvenute ferite provocate da colpi di pistola: un vecchio revolver.

Sembra che sia il marito sia la moglie avessero problemi di salute. Erano le due figlie, di 55 e 60 anni, ad accudirli a turno dormendo nella casa di famiglia. Secondo quanto ricostruito i corpi sono stati scoperti oggi lunedì 24 luglio proprio dalle figlie nel momento in cui si sono date il cambio dopo la notte. I genitori non rispondevano e, salite al piano superiore della casa, hanno fatto la macabra scoperta. Le due figlie sono state ascoltate dai carabinieri per riuscire a ricostruire quanto accaduto.

Continua a leggere su Today.it...