Operaio precipita da oltre 10 metri di altezza e muore

Incidente sul lavoro mortale per un operaio di 40 anni nella zona industriale di Brindisi all'interno di un'azienda che si occupa di logistica. La vittima si chiamava Giuseppe Petraglia, era impegnato in alcuni lavori all'interno dello stabilimento quando è caduto dal tetto di una struttura alta più di dieci metri. Secondo una prima ricostruzione sembra che il solaio si sia sgretolato sotto ai suoi piedi.

La tragedia si è consumata attorno alle 14.30. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'area è stata posta sotto sequestro mentre la salma è stata portata presso la camera mortuaria del cimitero di Brindisi. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

In serata decine di amici e parenti si sono recati al cimitero per esprimere vicinanza alla famiglia. Petraglia lascia la moglie e due figli. Era anche un calciatore dilettante, giocava nella Virtus Mesagne. La società ha manifestato il cordoglio alla famiglia in un post sui social. La sua bacheca di Facebook è stata subito invasa da messaggi di dolore e cordoglio.