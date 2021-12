Operaio cade dall'impalcatura e muore: dramma a Roma

Un operaio è deceduto in seguito alla caduta da una impalcatura. Il fatto è avvenuto a Roma, in via Merulana, poco prima delle 10 del mattino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dal 118.

Gli investigatori stanno compiendo accertamenti sul ponteggio per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente.