Viene travolto dal terreno di uno scavo: morto operaio di 23 anni

Incidente sul lavoro a Stornara, in provincia di Foggia. Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di oggi, martedì 27 febbraio, mentre era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne sarebbe stato travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo. Una frana improvvisa che non gli ha lasciato scampo.

A nulla sono serviti gli sforzi degli operatori del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco: Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che stanno facendo verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La giovane vittima avrebbe compiuto 24 anni il prossimo mese.