Stalker investe un carabiniere e il collega gli spara. Gravi in ospedale

Scene da Far West oggi 14 luglio in vicolo Castelfidardo nel popoloso quartiere Sacra Famiglia a Padova. Dalle prime informazioni trapelate, un uomo, aggravato dal divieto di avvicinamento alla ex, si sarebbe avvicinato alla donna per incontrarla. Quest'ultima spaventata ha chiamato il 112. In pochi minuti in zona è arrivata una pattuglia dell'Arma. Sembrava un accertamento tranquillo senza particolari nervosismi, ma l'ex fidanzato stalker quando si è visto messo all'angolo è salito al volante della sua auto e ha investito uno dei due carabinieri intervenuti. Poi ha estratto un coltello dalla tasca rivolgendosi con tono minaccioso verso l'altro militare che ha reagito aprendo il fuoco. Il carabiniere ferito e il suo investitore sono in ospedale in condizioni gravi.