Parte con il figlio per andare a un matrimonio ma lo porta in Marocco: arrestato

Lo ha coinvolto con la scusa di prendere un aereo per andare a un matrimonio a Bologna. Peccato poi che quell’aereo sia atterrato in Marocco. Così un cittadino marocchino, residente in provincia di Messina, ha portato il figlio all’estero.

Il fatto risale al 2013 quando l’uomo portò via il figlio alla madre, un’italiana residente nel messinese. Nove anni fa era diventato un caso, quando la madre aveva denunciato la scomparsa del figlio che, all’epoca, aveva solo quattro anni. Quando la donna aveva avuto la conferma che il figlio fosse nel Paese africano, aveva denunciato tutto.

Si erano così mosse la polizia, di concerto con la Procura a anche il ministro degli Esteri. Nel 2019 la donna ha potuto riabbracciare il piccolo. Adesso il cerchio si è chiuso con l’arresto del padre, accusato di sottrazione di minore.