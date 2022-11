Si schianta con la moto contro un palo: muore uomo di 48 anni

Si era schiantato contro un palo della luce. Muore centauro di 48 anni della provincia di Udine.

L’incidente è avvenuto domenica sera (6 novembre). L’uomo si era schiantato contro un palo della luce a Manzano, provincia di Udine. Il decesso è avvenuto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate nell'incidente. La vittima è Patrick Caon di 48 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 22. Caon era alla guida della sua motocicletta quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della due ruote, andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica, riportando gravissime lesioni.

Il 48enne era stato inizialmente ricoverato all'ospedale per un delicato intervento chirurgico ma alla fine il cuore del motociclista ha smesso di battere. Sul posto erano intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.