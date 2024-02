Si rifà i glutei e scappa dalla clinica senza saldare il conto (da 20mila euro)

Si sottopone a sei ore di intervento di lifting ai glutei e poi, il giorno dopo, scappa dalla clinica senza saldare il conto. Autrice della rocambolesca fuga una donna di 38 anni, letteralmente fuggita da una struttura privata romana con ancora i drenaggi post intervento e un conto da pagare di ventimila euro. A raccontare la vicenda è lo stesso chirurgo sui social: "Fuga da Alcatraz?…Naaa… Noi abbiamo la fuga dalla clinica con drenaggi!".

Teatro della fuga una clinica nel quartiere Montesacro. Martedì mattina il chirurgo plastico ed estetico Maximilian Catenacci esegue l'intervento di lifting ai glutei. Il giorno dopo della paziente non c'è più traccia. Fuggita con un complice che la attendeva in auto all'esterno della struttura. "Porti almeno i drenaggi quattro", ironizza il medico.

"Lifting glutei con protesi glutee (13.02.2024) ed successivo 'fugone' la mattina del giorno dopo (14.02.2024) per 'non pagare il conto' o perché magari aveva fretta di andare a festeggiare S. Valentino con tanto di drenaggi al seguito", scrive il medico su Facebook con tanto di immagini dell'intervento.

"La prossima paziente che mi chiederà se questo tipo di intervento sia doloroso, la metterò in contatto direttamente con la caposala della mia clinica, così da farsi descrivere nei dettagli il post operatorio", aggiunge.



L'intervento tra sala operatoria, l'anestesia, le protesi, la parcella del medico e l'assistenza sanitaria si aggira intorno ai 20mila euro. La paziente però ne aveva versato solo mille come acconto. Una mossa anche pericolosa per la salute perché un intervento del genere richiede una stretta sorveglianza post operatoria. Adesso il caso è affidato alla polizia e pare che la donna fosse già ricercata da un altro collega al quale avrebbe rubato un trattamento di medicina estetica con acido ialuronico di filler alle labbra.