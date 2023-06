Difende la fidanzata fuori dal locale e viene pestato brutalmente

Simone Moretti, 27 anni, su Instagram ha pubblicato le fotografie che evidenziano i traumi riportati. Tutto è iniziato con una frase: "Cosa vuoi donna schifosa di merda". Sabato scorso un "energumeno di un metro e 90 per 90 chili" ha così apostrofato una ragazza. Il fidanzato della giovane, Moretti appunto, intervenuto per difenderla, è stato aggredito brutalmente fino a che l'aggressore è fuggito. Succede fuori da un bar di via delle Battaglie, al Carmine. La storia viene rilanciata oggi dai media locali.

Moretti e la fidanzata erano seduti all'esterno. A un certo punto, un giovane che parlava in spagnolo, si è avvicinato alla ragazza e l'ha insultata. Moretti è intervenuto per proteggerla, ma solo verbalmente, visto che l'aggressore era visibilmente alterato ("stavo solo cercando di interrompere in modo pacifico le molestie che stava arrecando alla mia ragazza"), e in tutta risposta ha ricevuto un pugno in volto. Poi è stato scaraventato contro il bancone del bar, sul quale ha picchiato la testa. Steso a terra, Moretti poi è stato preso ripetutamente dai calci dell'aggressore.

La prognosi è di 8 giorni, la denuncia contro ignoti.