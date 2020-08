Si tuffa nel fiume per salvare il suo cane che era finito in acqua: morto 42enne, inutili i soccorsi

Un uomo di 42 anni è morto annegato nel fiume Po dopo aver cercato di salvare il suo cane che era caduto in acqua. La tragedia a Piacenza, nei pressi del ponte ferroviario di via Bixio, poco dopo le 17 di domenica 9 agosto.

Secondo le ricostruzione, l’uomo si è gettato in acqua per tentare di mettere in salvo l’animale che rischiava di essere trascinato via dalla corrente del fiume. Il 42enne è finito sott’acqua e alcune persone presenti in quel momento si sono tuffate per aiutarlo e tirarlo a riva insieme al cane, che si è salvato.

Mentre veniva adagiato privo di conoscenza a riva, all’altezza della Canottieri Nino Bixio, è arrivata l’automatica del 118 e i sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto anche i volontari della Croce Rossa e le squadre dei vigili del fuoco, insieme a una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Piacenza e alle volanti della Questura.

Dopo un lungo massaggio cardiaco, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove però è morto poco dopo il suo arrivo.