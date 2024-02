Picchia la moglie tra le mura di casa, poi aggredisce gli agenti di polizia: arrestato

Aggredisce la moglie in casa e picchia due agenti intervenuti. È finito in manette a Livorno un 30enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine e non in regola con il permesso di soggiorno. Le accuse sono quelle di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella notte ieri, sabato 10 febbraio, nel centro della città toscana. Alle forze dell'ordine è giunta una segnalazione di richiesta di aiuto da parte di una donna che lamentava di essere picchiata da qualcuno. La donna ha riagganciato immediatamente dopo la denuncia.

La vittima è stata quindi richiamata dall'operatore della questura, ma ha interrotto nuovamente la chiamata. A quel punto gli agenti sono risaliti al numero telefonico corrispondente alla donna, una 36enne livornese, e sono intervenuti sul posto. Una volta arrivati hanno sentito grida di aiuto provenire da un appartamento.

Una volta riusciti ad abbattere la porta di accesso del condominio nell'atrio si sono trovati davanti la 36enne, con una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva sangue, che stava scendendo di corsa le scale inseguita da un uomo che tentava di afferrarla per i capelli. Il 30enne è stato immediatamente bloccato dagli agenti e la donna accompagnata in ospedale dal 118 dove è stata dimessa con prognosi di 21 giorni. Durante le varie fasi dell'intervento l'uomo ha colpito gli agenti che sono dovuti poi ricorrere alle cure del pronto soccorso riportando prognosi di cinque e otto giorni