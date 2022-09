Veste la bimba di 9 anni, il marito la prende a pugni: "Pantaloni troppo provocanti"

Avrebbe picchiato la moglie, colpendola con un pugno in faccia, perché, a suo dire, aveva vestito la figlia di nove anni con un paio di pantaloni "troppo stretti e provocanti". Per questo motivo i Carabinieri della stazione di Alto Reno Terme, nell'Appennino bolognese, hanno adottato nei confronti dell'uomo, un 37enne italiano disoccupato, il provvedimento dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. A denunciare i fatti è stata la vittima, una 29enne originaria dell'Europa dell'Est, a cui i medici hanno refertato una contusione giudicata guaribile in sette giorni. Il marito invece è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'episodio, fanno sapere i militari, risale a mercoledì mattina. I Carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di un quartiere popolare "dopo aver ricevuto la telefonata della donna, che aveva chiesto aiuto perché era stata picchiata dal compagno al culmine di una lite". In casa i militari hanno trovato la coppia e i tre figli minori, due maschi di sei e 10 anni e la bambina. Quando è stata sentita, la 29enne ha raccontato che l'uomo prima le aveva dato un pugno perché "non aveva gradito il modo in cui aveva vestito la bambina, con un paio di pantaloni a suo dire 'troppo stretti e provocanti'", e poi aveva strappato di dosso l'indumento alla figlia. La donna ha inoltre riferito di "aver subito altre aggressioni in passato", che però non aveva mai denunciato. Questa ovviamente la versione della vittima. Sul caso dovrà fare luce la magistratura.

Dopo aver informato la Procura di Bologna, i Carabinieri, date le circostanze, "hanno adottato nei confronti del padre violento un provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare", e al momento l'uomo è ospite dei genitori nel capoluogo emiliano.