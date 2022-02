Fortissima esplosione in un magazzino: morta una persona

Morta una persona, forse una donna, in un'esplosione che questa mattina ha devastato un vano magazzino dì una ditta che opera nel settore della distribuzione dì bevande. La deflagrazione, sentita a chilometri di distanza, sarebbe avvenuta attorno alle ore 6.30 di questa mattina a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. I Vigili del fuoco accorsi sul posto per spegnere il rogo hanno escluso il coinvolgimento dì altre persone. Le indagini si stanno concentrando su una stufetta che la vittima utilizzava per scaldarsi.