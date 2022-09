Polpette avvelenate al parco, muore un Labrador: "Un pericolo anche per i bambini"

Bocconi avvelenati lasciati in un parco pubblico, costati la vita a un cane e pericolosi anche per i bambini più piccoli. E' l'allarme che scuote Bologna.

Potrebbe essere stato ucciso da una polpetta avvelenata infatti un cucciolo di Labrador, morto dopo avere ingerito qualcosa al parco Melloni, zona Saragozza. L'animale non aveva problemi di salute e ha iniziato a stare male poche ore dopo essere stato portato a spasso in quel parco. Il giorno stesso altri proprietari di cani hanno ispezionato l'area verde trovando quello che si sospetta essere un boccone avvelenato. Gli stessi cittadini hanno avvisato la polizia locale, intervenuta per un sopralluogo e per svolgere accertamenti sul materiale rinvenuto.

Sui social è scattato l'allarme per mettere in guardia altri possessori di cani ma anche chi porta al parco i bambini che, giocando, potrebbero raccogliere il boccone avvelenato da terra e ingerirlo. "Un gesto davvero cattivo - si sfoga un'altra cittadina - che oltre a uccidere un cane poteva uccidere anche un bambino, perché in questo giardino vengono bambini che muovono i primi passi e mettono in bocca quello che trovano".