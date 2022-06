Un uomo fermato a un posto di blocco aveva hashish e marijuana nascosti nello zaino

Hashish, marijuana e una a pistola Glock 19 calibro 9x21. È costato caro il controllo ad un posto di blocco a un 35enne, originario della provincia de L'Aquila gravemente indiziato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato la notte tra il 31 maggio e il 1° giugno a Roma, in via della Magliana, ed è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

Fermato dai militari a bordo della sua auto, il 35enne non è riuscito a mantenere la calma. L'eccessivo nervosismo mostrato dall’uomo ha insospettito gli inquirenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche e di eseguire una perquisizione a casa dell'uomo.

Nello zaino dell’uomo, i carabinieri hanno trovato 17 involucri di plastica contenenti 1,7 chili di hashish e una busta di 100 grammi di marijuana.

Giunti a casa dell’indagato per un’ulteriore perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi, oltre che una pistola Glock 19 calibro 9x21, legalmente detenuta, completa di 18 cartucce.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’arma e le munizioni sono state ritirate. L'uomo è stato trattenuto in caserma dove il suo arresto è stato convalidato.