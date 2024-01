Precipita in un dirupo e muore sul Gran Sasso

Un 58enne di Roma, Marco Pecorario, è morto durante una escursione a Pizzo Cefalone, sul Gran Sasso, nella giornata dell'ultimo dell'anno, 31 dicembre 2023. A dare l'allarme dell'incidente è stato un amico, che nel pomeriggio è stato salvato. Il corpo dell'uomo deceduto è stato individuato circa 300 metri più a valle.



Sul posto le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco dell'Aquila. L'elicottero del 118 e quello dei vigili del fuoco erano già rientrati al calare del buio. Marco Pecoraio è scivolato attorno alle 13 su una lingua di neve, precipitando in un dirupo tra Monte Portella e Pizzo Cefalone, un passaggio particolarmente pericoloso.



L'impervia strettoia e le avverse condizioni meteorologiche hanno reso difficili anche le operazioni di recupero della salma. A dare l'allarme dell'incidente è stato il compagno di escursione della vittima, un romano di 47 anni, che è stato tratto in salvo non prima delle 18 sempre a causa del maltempo.

A dare la drammatica notizia, anche la sorella di Marco Pecorario, Patrizia: "Fratello mio, non riesco a crederci. Che ci facevi lassù". Tanti i commenti sui social per ricordarlo: "Mi dispiace tantissimo, lo conoscevo da quando eravamo ragazzini", il pensiero di Katiuscia. "Una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto", aggiunge Manuela.