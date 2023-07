Precipita elicottero antincendio, il pilota si salva

Attimi di paura per il pilota di un elicottero del servizio antincendio nel Siracusano con cui si erano interrotti i contatti nella serata di oggi 26 luglio. È stato ritrovato ed è vivo il pilota del velivolo. Sarebbe già stato prelevato per essere portato in ospedale. "L'uomo è ferito e i mezzi di soccorso, che lo hanno raggiunto, lo stanno trasferendo in una vicina struttura sanitaria". Ne dà notizia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il velivolo, impegnato in un'operazione di spegnimento, ha avuto un'avaria ma il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza. Lo rende noto all'AGI l'assessora al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, Elena Pagana, che ha raggiunto la prefettura di Siracusa per coordinare le ricerche del velivolo disperso mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nel Siracusano. "È riuscito ad atterrare e sono doppiamente felice per lui e dopo giorni come questi in cui si è lavorato sotto stress e senza sosta. Non si è fermato nessuno un attimo". E poi ha aggiunto: "Dobbiamo prima compiere delle verifiche", ha aggiunto Pagana, "e poi stabiliremo con esattezza cosa è accaduto".

In serata era montata preoccupazione e paura per le sorti del pilota, dopo che si erano perse le tracce dell'elicottero del servizio antincendio, nella zona di Buccheri, in provincia di Siracusa. La centrale non riusciva a mettersi in contatto col pilota e per questo erano state avviate le ricerche.