Beve l'acqua dal calice, ma era anticalcare: prete in ospedale

Beve un anticalcare invece dell’acqua durante la messa. Prete in ospedale. Sono stati momenti di ansia quelli vissuti da un giovane viceparroco di Châtillon, un piccolo comune della Valle d’Aosta. Lui, prete di 33 anni, stava celebrando la messa domenicale quando è arrivato il momento del rito della purificazione.

Un sacerdote 33enne, don Alessandro Valerioti, viceparroco di Châtillon, è finito in ospedale ad Aosta dopo aver bevuto per sbaglio un liquido anticalcare durante la messa di domenica. Da una piccola ampolla, ha versato un liquido nel calice, dal quale ha poi bevuto. Credeva fosse acqua e invece era un liquido anticalcare usato per pulire i vari contenitori. Il viceparroco si è subito sentito male ed è dovuto ricorrere alle cure mediche. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.