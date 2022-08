È con gli amici fuori dalla cornetteria: ragazzina travolta da un pirata della strada

Una ragazzina è stata investita da un'auto pirata nella serata di martedì a Melito di Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 lungo via Roma. La giovane (intorno ai 14 anni), era con alcuni amici all'esterno di una cornetteria, quando un'auto l'ha travolta.

Ragazzina travolta da un pirata della strada a Melito di Napoli

A quanto pare il conducente è andato via senza prestare soccorso alla vittima, lasciata a terra. Trasportata in ospedale, ad Aversa in provincia di Caserta, pare non essere in pericolo di vita. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire all'identità del pirata della strada. Come da prassi, saranno ascoltati i testimoni e visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dell'incidente.