Sorpreso in un appartamento dal proprietario, viene sequestrato e picchiato a sangue

Riesce a intrufolarsi in un appartamento ma viene scoperto, sequestrato e picchiato. La vittima è un ragazzo. La madre ne aveva denunciato la scomparsa e le indagini della polizia hanno fatto emergere una storia di violenza nella violenza. Due giovani, di 21 e 25 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa di sequestro di persona e lesioni personali. Avrebbero avuto dei complici, non identificati.

Stando alla ricostruzione della polizia, il ragazzo dato per scomparso dalla famiglia sarebbe entrato in modo abusivo in un'abitazione. Qui è stato sorpreso dal proprietario, che era in compagnia di tre suoi amici. Il gruppo prima gli avrebbe tolto il telefono cellulare, passando poi alle minacce e alle violenze. All'arrivo degli agenti, la vittima presentava escoriazioni, tumefazioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo e per questo è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia. I due arrestati sono stati condotti in carcere, proseguono le indagini per risalire ai complici.

