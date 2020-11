Rapina in banca, banditi in fuga dai tombini: "Sono sbucati dal pavimento"

Nel mirino dei malviventi la filiale di Crédit Agricole di piazza Ascoli a Milano. I rapinatori, in un primo tempo asserragliati all'interno con alcuni dipendenti della banca, sono poi fuggiti. Le immagini

Rapina martedì mattina alla banca "Crédit agricole" di piazza Ascoli a Milano. L'allarme è scattato pochi minuti dopo l'orario di apertura alle 8.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia, con sei auto e altri uomini in borghese.

Due persone, il direttore e una dipendente, sono stati presi in ostaggio dai rapinatori. La filiale è stata circondata e la piazza, chiusa al traffico, è stata presidiata dagli agenti, con i giubbotti antiproiettile indossati e le armi in pugno. In base a quanto trapelato, dopo il colpo i rapinatori sarebbero scappati e i poliziotti avrebbero provato invano a inseguirli e fermarli calandosi all'interno di alcuni tombini. Tre agenti fuori dalla filiale, infatti, erano totalmente coperti di fango. Sì è scatenata un'imponente caccia all'uomo da parte della polizia.

"Eravamo presenti io e altre due dipendenti - ha riferito a MilanoToday il direttore della filiale - quando all'improvviso i rapinatori sono sbucati dal pavimento. Una dipendente è riuscita a scappare, mentre io e l'altra siamo rimasti. Hanno svaligiato diversi cassetti e poi sono fuggiti da dove erano arrivati". Il direttore ha parlato tenendo del ghiaccio sulla nuca e ha spiegato che c'è stata "una breve colluttazione ma non hanno infierito su di me". Non è ancora chiaro quanti fossero i rapinatori.

All'esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. Al momento, infatti, non risultano feriti.

