Anziana aggredita con spray urticante e rapinata in casa da una baby gang

Cinque ragazzi, tra i 17 e i 22 anni, sono accusati di essere gli autori della violenta rapina messa a segno il 27 febbraio scorso ad Altopascio (Lucca) quando un'anziana è stata aggredita e derubata in casa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tre giovani con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'appartamento di una 85enne, l'hanno spintonata, immobilizzata e le hanno anche spruzzato dello spray urticante negli occhi. Poi le hanno rubato i gioielli che aveva indosso. Prima di fuggire, i tre avrebbero anche buttato a terra la donna, procurandole la frattura di una costola, e rinchiudendola poi in una stanza.

Una volta avviate le indagini, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere del Comune e del sistema di videosorveglianza all'interno dell'abitazione della vittima. Gli inquirenti hanno così accertato che mentre in tre rapinavano l'anziana, due complici - uno non ancora diciottenne e uno maggiorenne - restavano in auto a fare da palo. I cinque sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni effettuate sono stati trovati, spiegano i carabinieri, i capi di abbigliamento che sarebbero stati indossati il giorno della rapina, mentre non sono stati trovati i gioielli. Due degli indagati hanno ammesso le loro responsabilità.