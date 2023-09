Bici travolta da un suv in rettilineo: il dramma di Renato, morto sul colpo

Tragico incidente stradale tra le colline moreniche del Basso Garda. Verso le 9.40 di mercoledì 6 settembre, Renato Gallina - 78enne di Roverbella, in provincia di Mantova - ha perso la vita sulla provinciale 15 a Monzambano, la strada che conduce a Borghetto, frazione di Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Gallina era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando lungo un rettilineo, quando è stato travolto da un suv Peugeot 3008, guidato da un 37enne di Cavriana. Nonostante il pronto intervento dell'eliambulanza, per il ciclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Stando a una prima ricostruzione, sia la bici sia l'auto stavano viaggiando nella stessa direzione verso Borghetto. Sembra che il suv abbia urtato la bicicletta con la parte anteriore destra, durante un tentativo di sorpasso. Ma è ancora tutto da accertare.

Sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia locale: l'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale.

