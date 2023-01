Rifiuta di pagare "un caffè" al parcheggiatore: pestato a sangue

Questa mattina la Polizia di Castellammare di Stabia (Napoli) ha arrestato due persone accusate di tentata estorsione e di lesioni personali aggravate, commessi in concorso tra loro e con una terza persona non identificata. L'episodio sul quale hanno indagato gli inquirenti si è verificato proprio a Castellammare di Stabia lo scorso settembre, quando un giovane di Napoli, giunto nei pressi di una spiaggia libera località "Pozzano", aveva parcheggiato la propria moto in un'area di sosta libera.

Mentre si apprestava a raggiungere la spiaggia, il ragazzo era stato raggiunto da un uomo, il quale avrebbe preteso il pagamento di un "caffè" per il parcheggio della moto. Al rifiuto del giovane l'uomo gli avrebbe intimato di spostare il veicolo, ma il motociclista avrebbe risposto ancora una volta di no.

Dopo poco lo stesso giovane era stato raggiunto in spiaggia da altri due uomini, uno dei quali, impugnando una mazza di ferro, lo aveva aggredito, colpendolo più volte alle gambe e al torace, procurandogli delle lesioni. I due avrebbe quindi intimato al giovane di andarsene subito e di spostare la moto dal posto in cui era stata parcheggiata. Le indagini, spiegano le forze dell'ordine, avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due arrestati.