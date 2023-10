Rintracciato l'uomo che si aggirava vicino all'università con un fucile: era a spasso con un'arma giocattolo

Rintracciato l'uomo che si aggirava vicino all'università di Palermo con un fucile poi risultato essere un giocattolo. La polizia ha individuato e identificato la persona che questa mattina ha scatenato il panico nella zona di viale delle Scienze dopo la telefonata di una studentessa che aveva visto una persona davanti alla fermata della metro Palazzo Reale-Orleans con un'arma sotto braccio. In pochi minuti la cittadella universitaria si è riempita di pattuglie e si è alzato in volo anche un elicottero della polizia per sorvolare e controllare l'area dall'alto.

L'allarme è scattato quando un'universitaria, che stava raggiungendo la sua facoltà, ha chiamato il 112 raccontando ciò che aveva visto. La polizia ha raccolto la descrizione dell'uomo e ha avviato le ricerche in zona non riuscendo però a rintracciarlo. Poco dopo ha iniziato a fare il giro dei social la foto di un uomo che camminava in corso Tukory, all'altezza di via dei Benedettini, che portava sotto braccio un fucile.

Gli agenti sono risaliti al suo domicilio, nella zona di Boccadifalco, dove sono stati trovati sia l'uomo che l'arma, poi risultata essere una fedele replica, che è stata comunque posta sotto sequestro.

Al termine dell'identificazione è venuto fuori che si trattava di una persona con disturbi mentali certificati. L'uomo è stato dunque affidato al fratello e con ogni probabilità l'autorità giudiziaria non procederà nei suoi confronti per procurato allarme.

