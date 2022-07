In settanta persone si affrontano all'alba con cocci di bottiglie: grave un uomo

Una notte di divertimento in un sabato sera estivo si è conclusa a botte da orbi per una settantina di persone, ieri sera sul lungo mare Kechler di Lignano Pineta. Secondo quanto si apprende, intorno alle 5.00 del mattino, sarebbe scoppiata una maxi-rissa che avrebbe coinvolto circa una settantina di persone che si sono aggredite con oggetti di fortuna, tra cui bottiglie e cocci di vetro. A restare seriamente ferito nella rissa un uomo colpito alla testa: è stato trasportato in ospedale dove versa ora in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.