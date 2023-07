"Il pedalò è troppo caro": rissa in spiaggia, gestore preso a testate

Il caldo degli ultimi giorni e il rincaro dei servizi legati all'estate. Due fattori che possono anche far perdere la testa ai bagnanti, al punto da scatenare vere e proprie risse sulla spiaggia. È quello che è successo ieri, lunedì 17 luglio, sul litorale di Balestrate, a Palermo, dove un turista ha colpito con una testata al volto il gestore di un lido al culmine di un acceso litigio. Il motivo scatenante, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il prezzo troppo alto dell'affitto del pedalò. L'episodio è avvenuto nel lido Lagoa, nel lungomare ovest Felice D’Anna: i carabinieri giunti sul posto hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica della vicenda. UN uomo di 42 anni, originario di Montelepre, sempre nel Palermitano, è stato denunciato per lesioni.

Il gestore del lido, un uomo di 62 anni, è finito in ospedale a Partinico con lesioni al naso. Tra lui e il bagnante era sorto un battibecco a quanto pare per l’affitto di un pedalò, che sarebbe stato tenuto ben oltre l’orario. Quindi il 62enne avrebbe chiesto la tariffa per due ore invece che una. Ne è nata una discussione culminata con la testata al volto. La vittima ha avuto una prognosi di cinque giorni.

