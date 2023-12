Roberta Cortesi ritrovata: era scomparsa nel nulla in Spagna

Fine del giallo. Roberta Cortesi è stata ritrovata, sta bene. Non dava più notizie di sé dal 25 novembre. Ieri sera ha contattato la famiglia. Le circostanze non sono ancora chiare, ma la donna, originaria della provincia di Bergamo, cameriera a Malaga, in Spagna, non sarebbe rimasta vittima di alcun reato. A dare l'allarme era stata l'associazione spagnola "Sos desaparecidos".

L'ultima volta la 36enne aveva contattato proprio la mamma, a Osio Sotto, alle 12.19 di sabato 25 novembre, poco prima di iniziare il turno in un ristorante della città andalusa. Una telefonata di circa cinque minuti, nella quale era apparsa del tutto serena e tranquilla. Poi il buio.

Le preoccupazioni erano sorte perché alla madre - con la quale la bergamasca si sentiva quotidianamente - aveva detto che avrebbe iniziato il turno alle 17 e che a fine lavoro l'avrebbe richiamata. Cosa che però non era avvenuta. Le sue tracce si sono perse così nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre. Proprio domenica si sarebbe di nuovo dovuta presentare al lavoro, ma era risultata assente e non aveva nemmeno avvisato il titolare del locale.

I familiari dopo qualche giorno si erano presentati dai carabinieri e avevano sporto denuncia di scomparsa. Si era così attivata l'Interpol, in contatto con la polizia spagnola e l'ambasciata italiana a Madrid. Roberta sarebbe stata localizzata presso l'abitazione di genitori di un amico. Non avrebbe più dato sue notizie perché avrebbe perso il cellulare. Non filtrano al momento altri dettagli. Ciò che conta è che la donna non è più nell'elenco delle persone scomparse. Caso chiuso.