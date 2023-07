Va al lavoro, non torna, scatta l'allarme. Dopo 24 ore la tragica scoperta: "Impossibile da vedere"

È uscito di casa per andare al lavoro, ma poi non vi ha fatto più ritorno. Ha perso la vita in un drammatico incidente stradale Roberto Musu, residente a Portoscuso, nella provincia di Carbonia-Iglesias. L'auto su cui viaggiava il 59enne, dipendente dell'Enel di Portovesme, è finita fuori strada lungo la provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso prima del polo industriale: la vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo della vettura, che invece ha terminato la sua corsa lontano dalla strada, tra la vegetazione. Anche per questo motivo è stato complesso rintracciare l'uomo: con la vettura lontana dalla carreggiata e praticamente invisibile per gli automobilisti, nessuno ha segnalato l'incidente né ha provato a soccorrerlo. Sulla strada non vi erano segni che potessero far pensare a un incidente stradale appena avvenuto.

L'allarma è scattato soltanto nella giornata di ieri, giovedì 6 luglio, quando i familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine non vedendolo rientrare a casa. Dopo una lunga serie di telefonate e ore di ricerche, in tarda serata è arrivata la tragica svolta: i carabinieri hanno ritrovato prima l'automobile, molto distante dalla provinciale e nascosta dalla vegetazione, poi il corpo di Roberto Musu, fuori dalla vettura e lontano alcuni metri. Un tragico epilogo che ha sconvolto l'intera comunità: sui social sono già diversi i messaggi di cordoglio di amici e familiari.

