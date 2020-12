Ha un infarto mentre passeggia in piazza, la salvano i passanti grazie a un defibrillatore

La sua fortuna è stata la presenza defibrillatore nelle vicinanze che ha consentito ai passanti di praticare le prime manovre rianimatorie ancor prima dell'arrivo dei soccorsi. Si è salvata così una donna 65enne che in piazza XX Settembre a Lecco è stata colta da un malore intorno alle 9.30 del mattino.

Si trovava nella centralissima piazza del capoluogo quando ha subito un arresto cardiaco e ad anticipare i soccorritori sono stati i passanti.

Come riporta Leccotoday i soccorsi sono giunti in pochi minuti: il personale dell'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e di un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello ha poi preso in carico la paziente trasportandola in codice rosso all'ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono gravi.