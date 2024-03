L'assurdo salvataggio dei tre alpinisti bloccati sul monte Mondolè

Erano rimasti bloccati su un canalone ghiacciato a 2.300 metri di quota sul monte Mondolè, nel Cuneese. I tre alpinisti, in bilico precario sulla superficie scoscesa, sono stati recuperati dai vigili del fuoco tramite una complessa e rischiosa operazione il cui filmato è stato diffuso sul sito ufficiale del corpo, insieme ad alcune immagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video si vede lequipaggio dell’elicottero "Drago 63" entrare in azione calandosi dal verricello per poi risalire la parete di neve quasi verticale e raggiungere quindi i tre alpinisti bloccati, recuperati e messi in sicurezza con lo stesso elicottero.