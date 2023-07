Operaio muore schiacciato da due camion in manovra

Ennesima tragedia sul lavoro, stavolta a Minervino di Lecce. Nella mattina di oggi, giovedì 20 luglio, un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da due mezzi pesanti in movimento. La vittima, il 55enne Salvatore Spongano, originario di Cutrofiano dipendente di una ditta edile, è rimasto stretto nella morsa di due camion che in quel momento si stavano muovendo all'interno del cantiere di via Kennedy, in cui sono in corso degli interventi stradali. I due mezzi si sono scontrati e il 55enne si è trovato proprio tra i due camion al momento della collisione: un impatto violento che ha procurato alla vittima gravi lesioni alla testa e non gli ha lasciato scampo.

La scena raccapricciante ha subito gettato sconforto e allarme tra i presenti: sono stati prontamente allertati i soccorsi, con i sanitari del 118 giunti sul posto, nel giro di pochi minuti, senza poter però far nulla per l'operaio deceduto sul colpo. Nel cantiere sono sopraggiunti anche i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Maglie per le indagini, il personale Spesal per le verifiche del caso. Sul posto anche il magistrato di turno.

