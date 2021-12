Picchiata in strada e poi sfregiata con l'acido: è grave

A San Basilio, estrema periferia est di Roma, una donna è stata soccorsa dopo una violenta aggressione lo scorso 2 dicembre. Il volto era sfigurato dall'acido. Trasportata d'urgenza in ospedale, è ancora in condizioni gravi. L'aggressione è un giallo: la donna, romena, è stata aggredita alle prime ore del mattino in strada, picchiata e poi presa a bastonate. Quando era a terra le è stato tirato sul volto dell'acido, che l'ha sfregiata.

Alcuni passanti hanno chiesto l'intervento dei soccorritori con l'ambulanza che l'ha trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I dove è stata sottoposta ad alcuni delicati interventi chirurgici. Al momento, come riporta RomaToday, la vittima non ha saputo fornire indicazioni utili: non viene esclusa alcuna pista investigativa. Nessuna telecamera di sicurezza vicino al luogo dell'aggressione.