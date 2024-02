Scorpacciata di sushi, poi via dal ristorante senza pagare: 5 amici incastrati dal video

Una bella scorpacciata di sushi, e poi via senza pagare il conto. Cinque giovani ieri hanno cenato all'Ichi Sushi in via Mameli a Olbia, e poi se ne sono andati senza pagare, come nulla fosse. Le telecamere di videosorveglianza del locale hanno ripreso tutta la scena e il proprietario ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook.

Il conto era di circa 30 euro a persona. Appena usciti si sono messi a correre facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario dell'apprezzato ristorante "all you can eat", poco distante dal centro storico di Olbia, per ora non ha sporto denuncia, augurandosi che i responsabili si presentino quanto prima a saldare la cifra dovuta.