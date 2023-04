Viene schiacciato da un tronco di un albero: muore boscaiolo

Ennesima vittima della "strage bianca". Un boscaiolo di 38 anni è morto, schiacciato dal tronco di un albero ad alto fusto che aveva appena tagliato e che gli è caduto addosso, finendogli sul torace. Il mortale incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi 8 aprile, lungo il sentiero della 'Via degli Dei', in località Le Croci di Monzuno, sull'Appennino bolognese.

La vittima era il titolare di una ditta individuale della zona, specializzata in questo tipo di interventi, e stava lavorando nell'area boschiva insieme a un collega, che dopo l'incidente ha subito dato l'allarme al 118. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e l’elicottero del reparto volo di Bologna sono intervenuti per liberare l'uomo rimasto schiacciato dal tronco. Dopo averlo liberato, di cui non si conosce ancora l’età, il 118 ha provato a rianimarlo, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vergato e i funzionari della Medicina del Lavoro, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.