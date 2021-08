Fa sesso con una bambola gonfiabile davanti alla caserma dei carabinieri

È finito nei guai il ragazzo di vent'anni che ha simulato un rapporto sessuale con una bambola gonfiabile davanti alla caserma dei carabinieri di Pisogne, in provincia di Brescia. Non contento, al termine dell'atto l'avrebbe anche bucata e lanciata contro il portone d'ingresso. Per questo è stato denunciato per vilipendio e rischia una volta fino a 5.000 euro. A quanto pare il ragazzo stava festeggiando un addio al celibato in compagnia di alcuni amici. Non è chiaro a chi sia venuta la brillante idea: sta di fatto che il giovane si è piazzato fuori dalla caserma e ha finto di consumare un rapporto con la bambola.

Tutto questo sotto gli occhi dei militari in servizio, che dalla loro hanno anche le telecamere di videosorveglianza che hanno inquadrato tutto. Forse in caserma avrebbero potuto anche soprassedere a quanto accaduto, ma il lancio della bambola sull'ingresso è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così la scena tutt'altro che edificante è durata solo una manciata di minuti.

L'intervento dei carabinieri ha impedito che i ragazzi se ne andassero impuniti. Il protagonista della vicenda è stato accompagnato all'interno, identificato e denunciato. Nessuna conseguenza, invece, per gli amici che erano con lui, in quanto solo il ventenne ha materialmente compiuto il gesto.